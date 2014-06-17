Пиво Украины

ПРЕСС-ЦЕНТР

2015-07-15 Пиво «Ячменный колос» предстанет перед потребителями в новом образе Компания «Очаково» представляет обновленный дизайн этикетки легендарного пива «Ячменный колос» в ПЭТ упаковке. «Ячменный колос Светлое» и «Ячменный колос Крепкое» появятся в крупных сетевых магазинах летом 2015 года. Первыми приобрести пиво с новой этикеткой смогут жители Москвы, Краснодара, Пензы и...

2014-10-19 В Украине создана организация, представляющая интересы производителей слабоалкогольных напитков В Украине создано Национальное объединение производителей алкогольных коктейлей (сокращенно – «НОВАК») –это всеукраинская негосударственная, независимая, добровольная, некоммерческая организация, представляющая крупнейших производителей слабоалкогольных напитков (САН) в Украине. Предпосылками для со...

2014-09-09 Львовская пивоварня успешно прошла сертификационный аудит системы менеджмента на соответствие стандарту OHSAS 18001:2007 19-20 августа 2014 года на Львовской пивоварне, которая входит в состав компании Carlsberg Ukraine, был проведен сертификационный аудит. По итогам проверки предприятие подтвердило свою эффективность и соответствие высоким стандартам охраны труда и промышленной безопасности.

2014-09-07 Efes Ukraine завоевала наивысшие награды на отраслевом дегустационном конкурсе 5 сентября 2014 г. были объявлены результаты XVII Международного дегустационного конкурса пива, безалкогольных, слабоалкогольных напитков, минеральных и питьевых вод. Продукция Efes Ukraine получила Гран-при и золотые медали конкурса.

2014-08-17 Рынок сидров в Украине: промежуточные итоги летнего сезона от ГК «Новые Продукты» Группа Компаний «Новые Продукты», производитель №1 на украинском рынке слабоалкогольных напитков, отмечает значительный рост категории сидров на отечественном рынке в летний период. Так, по данным ГК «Новые Продукты», во втором квартале 2014 года спрос на напитки данной категории составляет уже 40% по отношению к прошлому году.

2014-08-07 Carlsberg Ukraine начала выпуск пива для сети супермаркетов «Барвінок» С 1 июля 2014 года пивоваренная компания Carlsberg Ukraine начала выпуск пива под частной торговой маркой (private label) «Жигулівське Хмільне» для сети супермаркетов «Барвінок».

2014-08-05 GlobalSpirits возглавил список ведущих экспортеров алкоголя Международный холдинг GlobalSpirits возглавил отраслевой список ведущих алкогольных компаний-экспортеров по версии «Капитал 500».Деловое издание «Капитал» совместно с ведущим информационно-аналитическим центром «Держзовнишинформ» представили ежегодный рейтинг крупнейших экспортеров и импортеров Укра...

2014-07-25 Carlsberg Ukraine начинает производство сладких газированных напитков В июле 2014 года пивоваренная компания Carlsberg Ukraine начала производство сладких газированных безалкогольных напитков с различными вкусами.