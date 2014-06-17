Пиво Украины

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Новости отрасли
2016-02-18  В январе Украина импортировала солод на USD0,3 млн, экспортировала - на USD0,9 млн  
Зарубежные новости
2016-02-15  Asahi ведет переговоры c AB InBev о приобретении премиальных пивных брендов за USD2,9 млрд  
2016-02-15  Повышение акцизов на пиво выгодно иностранным производителям, - пивовары Молдовы  
Ассортимент
2015-09-16  Немецкая новинка на украинском рынке: оригинальное пшеничное нефильтрованное пиво Löwenbräu  
Компании
2016-02-15  Heineken в 2015 году сократил продажи в РФ на 7-9%  
2016-02-15  Японская Asahi намерена приобрести права на выпуск пива Peroni и Grolsсh за USD3,5 млрд - WSJ  
2016-02-15  PepsiCo увеличила прибыль в IV квартале на 31%, несмотря на сокращение выручки  
Технологии
2015-09-01  Отходы виноделия могут стать сырьем для производства биотоплива  
АРХИВ   ПОДПИСКА 

ПРЕСС-ЦЕНТР
2015-07-15 Пиво «Ячменный колос» предстанет перед потребителями в новом образе  Компания «Очаково» представляет обновленный дизайн этикетки легендарного пива «Ячменный колос» в ПЭТ упаковке. «Ячменный колос Светлое» и «Ячменный колос Крепкое» появятся в крупных сетевых магазинах летом 2015 года. Первыми приобрести пиво с новой этикеткой смогут жители Москвы, Краснодара, Пензы и...
2014-10-19 В Украине создана организация, представляющая интересы производителей слабоалкогольных напитков  В Украине создано Национальное объединение производителей алкогольных коктейлей (сокращенно – «НОВАК») –это всеукраинская негосударственная, независимая, добровольная, некоммерческая организация, представляющая крупнейших производителей слабоалкогольных напитков (САН) в Украине. Предпосылками для со...
2014-09-09 Львовская пивоварня успешно прошла сертификационный аудит системы менеджмента на соответствие стандарту OHSAS 18001:2007  19-20 августа 2014 года на Львовской пивоварне, которая входит в состав компании Carlsberg Ukraine, был проведен сертификационный аудит. По итогам проверки предприятие подтвердило свою эффективность и соответствие высоким стандартам охраны труда и промышленной безопасности.
2014-09-07 Efes Ukraine завоевала наивысшие награды на отраслевом дегустационном конкурсе  5 сентября 2014 г. были объявлены результаты XVII Международного дегустационного конкурса пива, безалкогольных, слабоалкогольных напитков, минеральных и питьевых вод. Продукция Efes Ukraine получила Гран-при и золотые медали конкурса.
2014-08-17 Рынок сидров в Украине: промежуточные итоги летнего сезона от ГК «Новые Продукты»  Группа Компаний «Новые Продукты», производитель №1 на украинском рынке слабоалкогольных напитков, отмечает значительный рост категории сидров на отечественном рынке в летний период. Так, по данным ГК «Новые Продукты», во втором квартале 2014 года спрос на напитки данной категории составляет уже 40% по отношению к прошлому году.
2014-08-07 Carlsberg Ukraine начала выпуск пива для сети супермаркетов «Барвінок»  С 1 июля 2014 года пивоваренная компания Carlsberg Ukraine начала выпуск пива под частной торговой маркой (private label) «Жигулівське Хмільне» для сети супермаркетов «Барвінок».
2014-08-05 GlobalSpirits возглавил список ведущих экспортеров алкоголя  Международный холдинг GlobalSpirits возглавил отраслевой список ведущих алкогольных компаний-экспортеров по версии «Капитал 500».Деловое издание «Капитал» совместно с ведущим информационно-аналитическим центром «Держзовнишинформ» представили ежегодный рейтинг крупнейших экспортеров и импортеров Укра...
2014-07-25 Carlsberg Ukraine начинает производство сладких газированных напитков  В июле 2014 года пивоваренная компания Carlsberg Ukraine начала производство сладких газированных безалкогольных напитков с различными вкусами.
2014-06-17 Какой сок самый лучший?   Ответ на этот вопрос достаточно субъективен: сколько людей, столько и мнений. Именно поэтому и проводятся профессиональные дегустационные конкурсы: чтобы специалисты, по ряду показателей, опираясь на свой многолетний опыт, на конкурентной основе, выделили действительно лучший напиток.4 июня 2014 о...
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 точная фраза  вкл. ассоциативные поля
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ
АБВГДЕЁЖЗИКЛМНО
ПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯІ
ЄЇABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
Пиво Украины
Пиво Украины
Пиво Украины
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