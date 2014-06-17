Пиво Украины

2015-07-15Пиво «Ячменный колос» предстанет перед потребителями в новом образеКомпания «Очаково» представляет обновленный дизайн этикетки легендарного пива «Ячменный колос» в ПЭТ упаковке. «Ячменный колос Светлое» и «Ячменный колос Крепкое» появятся в крупных сетевых магазинах летом 2015 года. Первыми приобрести пиво с новой этикеткой смогут жители Москвы, Краснодара, Пензы и...
2014-08-17Рынок сидров в Украине: промежуточные итоги летнего сезона от ГК «Новые Продукты»Группа Компаний «Новые Продукты», производитель №1 на украинском рынке слабоалкогольных напитков, отмечает значительный рост категории сидров на отечественном рынке в летний период. Так, по данным ГК «Новые Продукты», во втором квартале 2014 года спрос на напитки данной категории составляет уже 40% по отношению к прошлому году.
2014-08-05GlobalSpirits возглавил список ведущих экспортеров алкоголяМеждународный холдинг GlobalSpirits возглавил отраслевой список ведущих алкогольных компаний-экспортеров по версии «Капитал 500».Деловое издание «Капитал» совместно с ведущим информационно-аналитическим центром «Держзовнишинформ» представили ежегодный рейтинг крупнейших экспортеров и импортеров Укра...
2014-06-17Какой сок самый лучший? Ответ на этот вопрос достаточно субъективен: сколько людей, столько и мнений. Именно поэтому и проводятся профессиональные дегустационные конкурсы: чтобы специалисты, по ряду показателей, опираясь на свой многолетний опыт, на конкурентной основе, выделили действительно лучший напиток.4 июня 2014 о...
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